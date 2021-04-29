Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Bu ülkenin yiğit evlatlarına helal olsun' diyerek duyurdu!

BAKAN SOYLU: HELAL OLSUN...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da gelişme üzerine sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Soylu, "Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır Lice kırsalında terörist daha etkisiz! Bu ülkenin yiğit evlatları, Kahraman Jandarma'mıza helal olsun." ifadelerini kullandı.