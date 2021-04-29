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Giriş Tarihi: 29.4.2021 15:19 Son Güncelleme: 29.4.2021 15:24

Son dakika: İçişleri Bakanı 'Bu ülkenin yiğit evlatlarına helal olsun' diyerek duyurdu!

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Bu ülkenin yiğit evlatlarına helal olsun' diyerek duyurdu!

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Eren-2 Operasyonu bölgesindeki Diyarbakır Lice kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı da konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Eren operasyonları ile ilgili bir açıklama yaptı. Eren-2 Operasyonu bölgesindeki Diyarbakır Lice kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Eren-2 Operasyonu kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince İHA/SİHA, Atak Helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, sözde özel güç sorumlusunun da içinde olduğu 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

BAKAN SOYLU: HELAL OLSUN...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da gelişme üzerine sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Soylu, "Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır Lice kırsalında terörist daha etkisiz! Bu ülkenin yiğit evlatları, Kahraman Jandarma'mıza helal olsun." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Bu ülkenin yiğit evlatlarına helal olsun' diyerek duyurdu!
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