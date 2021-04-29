Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Bu ülkenin yiğit evlatlarına helal olsun' diyerek duyurdu!

İçişleri Bakanlığı, Eren operasyonları ile ilgili bir açıklama yaptı. Eren-2 Operasyonu bölgesindeki Diyarbakır Lice kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Eren-2 Operasyonu kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince İHA/SİHA, Atak Helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, sözde özel güç sorumlusunun da içinde olduğu 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.
BAKAN SOYLU: HELAL OLSUN...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da gelişme üzerine sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Soylu, "Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır Lice kırsalında terörist daha etkisiz! Bu ülkenin yiğit evlatları, Kahraman Jandarma'mıza helal olsun." ifadelerini kullandı.