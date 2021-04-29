SON DAKİKA! MSB: Etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 42'ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Irak'ın kuzeyinde gerçekelştirilen operasyonla ilgili son dakika açıklaması geldi.

MSB açıkladı! 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi | Video

Açıklamada "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist SİHA'larımız ile etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi." denildi.

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