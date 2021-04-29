SON DAKİKA: MSB paylaştı! Metina ve Avaşin-Basyan'da terör inlerine böyle giriliyor

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen terör operasyonlarıyla ilgili bir görüntü paylaştı.
Görüntülerde imha edilen terör mağaraları var.
Komandolarımız teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralara teker teker girerek teröristlerin izini sürüyor | Video
OPERASYONLAR PLANLANDIĞI GİBİ SÜRÜYOR!
23 Nisan 2021'de başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör hedeflerini tek tek etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.
Gece-gündüz demeden kahramanca ve fedakârca görev yapan Kahraman Mehmetçikler, teröristlere ait mayın ve EYP tuzaklarını tek tek imha ederken bir yandan da her bir sığınak, barınak ve mağaraya girerek teröristlerin izini sürüyor. Tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralar Komandolarımız tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hâle getiriliyor.