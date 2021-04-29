SON DAKİKA: MSB paylaştı! Metina ve Avaşin-Basyan'da terör inlerine böyle giriliyor

Gece-gündüz demeden kahramanca ve fedakârca görev yapan Kahraman Mehmetçikler, teröristlere ait mayın ve EYP tuzaklarını tek tek imha ederken bir yandan da her bir sığınak, barınak ve mağaraya girerek teröristlerin izini sürüyor. Tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralar Komandolarımız tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hâle getiriliyor.