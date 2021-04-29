KAŞ-KALKAN BÖLGESİ LİDER

Yazlık ve villalara tüm Türkiye'den ilgi olduğunu anlatan Patıroğlu, "En yüksek ilgi ise İstanbul'dan. Bunu Ankara, Bursa ve İzmir takip ediyor" ifadelerini kullandı. Pandeminin başında olduğu gibi yine Kaş-Kalkan bölgesine yönelik yüksek ilgi olduğunu aktaran Patıroğlu, "Bu bölge yine lider. Buraları Bodrum, Fethiye ve Datça takip ediyor" dedi. Belek ve Çeşme'ye bu yıl talebin önceki yıllara kıyasla düştüğünü anlatan Patıroğlu, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan vatandaşlar ise Mersin ve çevresine ilgi gösteriyor. İstanbul'un yakın çevresinde de Armutlu ve Sapanca'ya ilgi yüksek" şeklinde konuştu.



