SON DAKİKA: THODEX vurgununda flaş gelişme! Milyonların havada uçuştuğu ortaya çıktı

Diğer bir şüpheli olan Yunus Emre Ünal'dan elde edilen flash bellek incelendiğinde Thodex şirketinden Güven Özer'in hesabına 6 milyon 717 bin lira transfer edildiğinin anlaşılması ve her ne kadar şüpheli Güven Özer, kendi hesaplarını Faruk Fatih Özer'in kullandığını söylese de bu nedenlerden dolayı tutuklanmasına karar verdi.