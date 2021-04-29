SON DAKİKA: Thodex vurgununda yeni gelişme! Faruk Fatih Özer'in abisi ve kız kardeşi...

Son dakika haberler...Geçtiğimi günlerde adliyeye getirilen 61 şüphelinin 33'ünün savcılıktan 28'inin ise Sulh Ceza Mahkemesi'nden adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından emniyette bulunan 16 şüpheli de bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.
16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLMİŞTİ
Emniyetten çıkarılarak sağlık kontrolü için hastaneye götürülen 16 şüpheli, hastane kontrollerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Faruk Fatih Özer'in abisi ve kız kardeşinin de içinde bulunduğu 8 şüpheli hakkında ek gözaltı kararı verilmişti.
3 ŞÜPHELİ SAVCILIKTAN SERBEST BIRAKILDI
Adliye getirilen ve aralarında Faruk Fatih Özer'in abisi ve kız kardeşinin de bulunduğu 16 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. 16 şüpheli arasında olan 3 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
9 ŞÜPHELİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ
Geriye kalan 4 şüpheli 'Suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talebiyle, 9 şüpheli ise 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.
ABİ VE KIZ KARDEŞ DE TUTUKLAMAYA SEVK
Savcılıktan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 9 Thodex şüphelisi arasında Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer de yer aldı.