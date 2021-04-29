SON DAKİKA: Thodex vurgununda yeni gelişme! Faruk Fatih Özer'in abisi ve kız kardeşi...

9 ŞÜPHELİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Geriye kalan 4 şüpheli 'Suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talebiyle, 9 şüpheli ise 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.