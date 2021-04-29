Son dakika: Valilikten dikkat çeken market kararı! 17 gün boyunca o reyonlar kapalı olacak...

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası alınan 17 günlük tam kapanma kararını Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında duyurmuştu. Başkan'ın duyurduğu tam kapanma bu akşam 19.00'da resmen başlıyor. Tam kapanma süresince gıda, sağlık ve üretim gibi alanlar dışında birçok sektör kapanacak veya uzaktan çalışmaya geçecek. Bu sürede yüz yüze eğitime de ara verilecek. İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin genelgesini yayınlayarak kafa karışıklıklarını giderdi. Valilikler, Bakanlık genelgesine uygun olarak İl Hıfzıssıhha Kurullarını da toplayarak önlemlerini aldı. Erzincan'da marketlerle ilgili dikkat çeken bir karar alındı. İşte son dakika haberinin detayları...
DİKKAT ÇEKEN MARKET KARARI
Erzincan'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği tam kapanma sürecinde açık olan tüm marketlerin ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan reyonlarının satışa kapatılması kararı alındı.
İŞTE O KARAR
Konuya ilişkin valilik web sitesinden yapılan açıklamada, "İlimizde tam kapanma sürecinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan işletmeler, meclisimiz kararları doğrultusunda kapalı olduğundan; müşteri yoğunluğunun düşürülerek salgın riskinin azaltılması amacıyla tam kapanma sürecinde açık olan tüm marketlerin ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan reyonlarının veya bunların bulunduğu katların 29.04.2021 tarihinde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatten itibaren tam kapanma süreci sonuna kadar satışa kapatılmasına,
Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca Meclisimizce alınan kararların eksiksiz uygulanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca da kararların ivedilikle alınması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.