Son dakika: Yargıtay, teröristlere "şehitler" diyen Selahattin Demirtaş'a verilen cezayı onadı!

"ISRARLA SAVUNMA YAPMAKTAN KAÇINDI"

SABAH'ın ulaştığı Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararında, Demirtaş'ın yargılamanın başlangıcından itibaren ısrarla savunma yapmaktan kaçındığı, mahkemedeki mütalaanın Haziran ayında sanığa tebliğ edildiği savunma yapmayan sanığa 3 ay sonra yine mütalaanın gönderildiği belirtilerek sanık avukatı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cezayı bozma talebi reddedildi. Aynı zamanda sanığın Nevruz kutlamalarında yaptığı konuşma sırasında, PKK'nın sözde paçavralarının ve Abdullah Öcalan posterlerinin açıldığı, konuşmaların ise PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir ve şiddet içeren eylemlerini meşru gösteren ve teşvik eden ifadeler içerdiği kaydedildi.