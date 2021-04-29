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Haberler Gündem Haberleri Sultangazi Belediyesi ilçeye kedi evleri yerleştirmeye devam ediyor!
Giriş Tarihi: 29.4.2021 14:03

ilçeye kedi evleri yerleştirmeye devam ediyor!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Sultangazi Belediyesi ilçeye kedi evleri yerleştirmeye devam ediyor!

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, olumsuz hava şartlarında sokaktaki kedilerin sıkıntı yaşadığını, kendi imkânlarıyla yaptıkları kedi evlerinin sayısını arttırarak, ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirdiklerini açıkladı

Sultangazi Belediyesi, kedi evleri üretmeye devam ediyor. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartlarında sokaktaki kedilerin sıkıntı yaşadığını belirtti. Sultangazi Belediyesi'nin bu sorunu çözmek için kedi evi çalışmalarını arttırdıklarını ifade etti.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ KEDİ EVİ SAYISINI ARTTIRIYOR!

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarında sokaktaki minik dostlarımız ciddi sıkıntı çekiyor. Bu sorunu çözmek için başlattığımız kedi evleri çalışmamızı arttırarak devam ediyoruz. Kendi imkânlarımızla üreterek, ilçemizin çeşitli noktalarına yerleştiriyoruz. Bize Emanet" ifadelerini kullandı.

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Sultangazi Belediyesi ilçeye kedi evleri yerleştirmeye devam ediyor!
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