Sultangazi Belediyesi ilçeye kedi evleri yerleştirmeye devam ediyor!

Sultangazi Belediyesi, kedi evleri üretmeye devam ediyor. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartlarında sokaktaki kedilerin sıkıntı yaşadığını belirtti. Sultangazi Belediyesi'nin bu sorunu çözmek için kedi evi çalışmalarını arttırdıklarını ifade etti.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ KEDİ EVİ SAYISINI ARTTIRIYOR!

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarında sokaktaki minik dostlarımız ciddi sıkıntı çekiyor. Bu sorunu çözmek için başlattığımız kedi evleri çalışmamızı arttırarak devam ediyoruz. Kendi imkânlarımızla üreterek, ilçemizin çeşitli noktalarına yerleştiriyoruz. Bize Emanet" ifadelerini kullandı.