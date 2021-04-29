Teröristler tanksavarla saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonu'nda teröristler tarafından güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe, şehit oldu, iki asker yaralandı. Şehidin acı haberi, Amasya'nın Hacılar Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Şehadet haberinin ardından Gökçe ailesinin oturduğu apartmana ve sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları taziyeye geldi. Şehit askerin cenazesi, yarın Amasya'nın Beldağ Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.