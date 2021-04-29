Teröristlerin kanlı planını polis bozdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu özel bir televizyonda katıldığı canlı yayında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Soylu katıldığı bir programda gündeme dair son gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'de bir katliamın önlendiğini belirten Soylu, "Bugün PKK terör örgütü mensupları İstanbul'a 5 kiloluk patlayıcı getirdiler. Otogarda bir aracın altına yerleştirilen 5 kiloluk patlayıcıyı tespit ettiler ve bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcılar da imha edildi. 2 kişi gözaltına alındı" dedi.Diyarbakır'da aylardır süren 'Evlat Nöbeti'ne ilişkin müjdeli bir haber veren Bakan Soylu, "Diyarbakır Anneleri'nde yarın (bugün) 25. buluşma gerçekleşecek. Bayram ve Fatma Yetkin, evladıyla buluşacak. 15 yaşında çocukları Recep'i kaçırıyorlar" dedi. Ailenin çocuklarının peşinden gittiğini aktaran Soylu, teröristlerin aileyi tehdit ettiğini de söyledi. İkna çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Soylu, "12 bine yakın aile ile görüşülüyor ve onlara evlatları adalete teslim olursa, gerekli kanunlar çerçevesinde destek olacağı bildiriliyor" dedi. Kırmızı listeden bir teröristin de sorgulandığını aktaran Soylu, "17- 18 gündür ifadesini alıyoruz. Önemli şeyler söyledi. Dost bildiklerimizin bize nasıl ihanet ettiklerini anlattı" diye konuştu.