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Giriş Tarihi: 29.4.2021 15:47

’de 27 sığınağı imha edildi

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de 27 PKK sığınağı imha edildi

’de devam eden Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından ilçe kırsalında 27 sığınak ve 3 depo imha edildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde devam eden Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha vuruldu.

Yapılan operasyonlarda, teröristlerin kullandığı 27 sığınak ile 3 depo tespit edildi. Komandolar tarafından yapılan aramalarda, 1 el yapımı patlayıcı, 2 el yapımı patlayıcı malzemesi düzeneği, 1 kalaşnikof şarjörü, 1 laptop bilgisayar, 13 pil bloğu, 3 büyük tüp, 8 küçük tüp, 200 metre sera naylonu, 25 metre branda, 12 adet çakmak gazı, 1 DVD oynatıcı, 5 büyük pil, 1 ekmek sacı, 4 şişme yatak, 5 hücum yeleği, 10 kutu şampuan, 8 kelepçe, 2 şemsiye, çok miktarda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Sığınaklar ve depo güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

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Tunceli’de 27 PKK sığınağı imha edildi
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