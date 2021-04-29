Türkiye’ye 30 milyon aşı vereceğiz

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye'ye mümkün olduğunca çok aşı vermek istediklerini, ancak bu aşıların önce üretilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Şahin, Almanya'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ve şirketin ürettiği aşıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki durum ile ilgili bir soruya cevap veren Şahin şunları söyledi:Türkiye'ye hemen mümkün olduğu kadar çok doz (aşı) vermek istiyoruz, ancak önce üretmek zorundayız.Her şey yolunda giderse haziranda 30 milyona kadar dozu Türkiye sevk etmek istiyoruz.8 ay sonra aşı korumasına neden olan antikorların önemli ölçüde düştüğünü görüyoruz. Aşı korumasını yeniden yaklaşık yüzde 100'e geri getirmek için üçüncü doz aşı olmaya ihtiyaç var.