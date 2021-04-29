Vali Ali Yerlikaya Kut'ul Amare Zaferi'nin 105'inci yılı kutladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kut'ul Amare Zaferinin 105. yılını kutladı. Halil Paşa'nın, İngiliz birliklerini 29 Nisan 1916'da teslim almasının ardından, "Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale'de, ikinci zaferi burada görüyoruz" sözleriyle duyurduğu Kut'ül Amare Zaferi, 105'nci yılında kutlanıyor.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Kut'ul Amare Zaferinin 105'inci yılı münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı. Vali Yerlikaya paylaşımında, "29Nisan1916 sadece bir tarih değil



Kut'lu bir zaferin 105. yıldönümü. O kızgın topraklarda Çanakkale'den sonra Kûtü'l-Amare destanını yazan şehit ve gazilerimizle birlikte, Süleyman Askeri, Ali İhsan Sabis Paşa, Nurettin Paşa ve Halil Paşa'yı rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.



Tümgeneral Charles Vere Ferrers Townshend komutasındaki İngiliz birliklerinin teslim alınmasıyla kazanılan Kut'ül Amare zaferi, Çanakkale'nin ardından Birinci Dünya Savaşı'nın "en büyük zaferi" olma niteliği taşıyor.