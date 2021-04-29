Zeve Şehitliği Ermeni çetecilerin katliamının kanıtı

Birinci Dünya Savaşı döneminde erkeklerin cephelere gönderilmesi sonucu savunmasız kalan yöre halkının Rusların desteklediği Ermeni çetelerince katledilmesinin ardında acı hikâyeler bıraktığı illerden biri de Van. Kentin birçok yerinde bulunan toplu mezarlar ile Tuşba ilçesinde 2 bin 500 Müslüman anısına oluşturulan Zeve Şehitliği, çetelerin yaptığı katliamın izlerini taşıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bekir Koçlar, 1915 olaylarının bilimsel bir mesele olmaktan çıkıp, siyasi mesele haline geldiğini söyledi. Koçlar, "Zeve yakınlarındaki kazıda ortaya çıkarılan toplu mezardaki insanlar kurşunla değil, eziyet ve işkenceyle öldürülmüşlerdi. 7 köyde yaşayan Müslüman halk, kaçarak Zeve köyüne geliyor. Burada Ermeni çetelerinin saldırılarına maruz kalan kadın, yaşlı ve çocuk 2 bin 500 Müslüman katlediliyor" dedi. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Doç. Dr. Abdulaziz Kardaş "Biden, ABD belgelerini de yalanlamaktadır. 1918'de işgalden kurtarılan Van'a iki Amerikalı, at sırtında gelerek yaptıkları incelemede, Ermeni çetelerinin, Müslümanların evlerinin yüzde 95'ini yok ettiğini ve Van nüfusunun yüzde 62'sini katlettiğini raporladı" diye konuştu. AA