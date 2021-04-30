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Giriş Tarihi: 30.4.2021 18:52 Son Güncelleme: 30.4.2021 18:54

Altun'dan kısıtlama açıklaması: Esnafımızın, işçimizin yanındayız

Altun'dan kısıtlama açıklaması: Esnafımızın, işçimizin yanındayız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , "Salgınla mücadele ederken sosyal devlet anlayışımızdan taviz vermiyoruz. Esnafımızın, sanayicimizin, emeklimizin, işçimizin ve köylümüzün yanındayız." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Salgın kısıtlamalarını dikkate alarak hak kayıplarının önüne geçecek önemli düzenlemeler yapıyoruz." paylaşımına yer verdi.

"ESNAFIMIZIN, İŞÇİMİZİN YANINDAYIZ"

Fahrettin Altun, "Salgınla mücadele ederken sosyal devlet anlayışımızdan taviz vermiyoruz. Esnafımızın, sanayicimizin, emeklimizin, işçimizin ve köylümüzün yanındayız. Verdiğimiz destekler ve yaptığımız düzenlemelerle bu zorlu süreci el birliğiyle atlatacağız. Milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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Altun'dan kısıtlama açıklaması: Esnafımızın, işçimizin yanındayız
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