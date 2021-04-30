Amasya şehidini uğurladı

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Şimşek Operasyonu'nda şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin (22) cenazesi, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı. Hakkari'de düzenlenen törenin ardından uçakla Amasya'ya gönderilen şehit Gökçe'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, Beldağ köyündeki babaevine getirildi. Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından cenaze töreni için köy meydanına götürüldü. Burada şehidin annesi Semra, babası Cemalettin Gökçe, nişanlısı İlayda Savun tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.IRAK'IN kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'larla etkisiz hale getirildi. Eren-2 Operasyonu kapsamında ise, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. ANKARA