Anneler eylemlerini otelde sürdürüyor

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin, oturma eylemi 606'ıncı gününe girdi.

Şuana kadar 25 ailenin evladına kavuştuğu eylem, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle dün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolaysıyla bulundukları otelde devam etti.

Tam kapanmada da devam edecek olan eyleme ilişkin aileler açıklama yaptı. İki yıl önce kaçırılan oğlu Mustafa için eylemini sürdüren annelerden Ayşegül Biçer, korona tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma sürecini dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Bu bizi etkilemiyor çünkü yaz, kış ve salgın demeden mücadele ettik. Eylemimizi evlerimizde, otelde sürdürüyoruz. 606 gündür Diyarbakır HDP il binası önünde feryat figan eden bu anne ve babaları HDP görmedi, görmezden geldi. Biz aileler olarak sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz."

Sur'da 6 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren baba Süleyman Aydın ise, "Devletimizden Allah razı olsun, zalimlerin elinden 25. evladımızı kurtardılar. Hepimiz için büyük bir umut oldu, çok sevindik. Sanki bizim evladımız gelmiş gibi oldu. HDP'nin iç yüzünü tüm Türkiye'ye gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. HDP, terör örgütüne destek veren bir partidir. İnşallah HDP kapanır çünkü HDP kapanmadıkça Kandil'in yolu da kapanmayacaktır. 17 günlük tam kapanmaya girdik. 606 gündür nasıl eylemimizi sürdürüyorsak, bu tam kapanma döneminde de eylemimiz ailelerin kaldığı otelde devam edecek. Çocuklarımı PKK ve HDP'den kurtarana kadar devletimizin de desteği ile evlat direnişimiz sürecek." ifadelerini kullandı.