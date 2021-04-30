Annelerin direnişinde 25’inci zafer

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin oturma eyleminin 604'üncü gününde sevindiren bir gelişme yaşandı. Evlat nöbeti tutan 228 aileden biri daha evladına kavuştu. Muş'tan gelerek eyleme katılan Bayram ve eşi Fatma Yetkin, 5 yıl önce 15 yaşındayken teröristlerce kaçırılan çocukları Recep'e kavuşmak umuduyla evlat nöbetine katılmıştı. Aile dün gelen haberle sevinçten havalara uçtu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışması sonucu çiftin oğlu Recep Yetkin, Kuzey Irak'taki terör kamplarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. İfade işlemlerinin ardından Yetkin, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda ailesiyle bir araya geldi. 5 yıl sonra evlatlarına kavuşan ailenin buluşması sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Bir kişinin daha ailesine kavuşması ile şimdiye kadar evlat nöbetinde katılarak çocuğuna kavuşan aile sayısı 25'e ulaştı.VAN'DA her hafta HDP binası önünde eylem yapan ailelerin sayısı 30'a yükseldi. Adana'dan Van'a eşi ile birlikte gelen Kutbettin Biçer, eyleme dahil oldu. 2015'te kız kardeşi Gülcan Biçer'in bir sabah evden çıktığını ve o günden bu yana kardeşinden haber alamadığını belirterek, "HDP kardeşim Gülcan'ı kandırıp PKK'ya sattı" dedi.MARDİN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince yürütülen çalışmayla 6 yıl önce terör örgütü PKK'ya katılan S.Ç., (20) terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşan S.Ç, yıllar sonra annesi ve iki kız kardeşine sarıldı. Buluşma sırasında duygulu anlar yaşandı.