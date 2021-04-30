Başkan Erdoğan depremzede aile ile telefonda görüştü

"ALLAH SİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Kaviye Erdoğan da Başkan Erdoğan'a yakın ilgilerinden dolayı teşekkürlerini sunarak, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin, hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Rabb'im sizden bin kere razı olsun. Sebep olanlardan, Bakanımdan, Valimizden, Belediye Başkanımızdan, emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun. Evlerimiz o biçim, size dua ediyoruz, gece gündüz hepinize dua ediyoruz. Şu an o kadar duygulandım ki anlatamam." diye konuştu.