BioNTech’te doz aralığı süresi dünyaya uygun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, "BioNTech aşısının birinci dozunun yapılmasından 12 gün sonra virüse karşı bağışıklığın oluşmaya başladığı" verisi ele alındı ve sonrasında iki doz arasındaki uygulama süresinin 6-8 haftaya çıkarıldığı açıklandı. Karar öncesi alınan ikinci doz randevuları geçerli olacak. ikinci doz için henüz randevu almamış olanlara ise 6-8 hafta sonrasına randevu verilecek. BioNTech aşısının iki doz arasındaki uygulama süresinin 6-8 haftaya çıkarılması pandemiyle mücadelede zafiyet arayan polemik meraklısı bazı kesimlerin iştahını kabarttı. Oysaki BioNTech aşısını kullanan dünyanın çeşitli ülkeleri de tıpkı Türkiye'nin aldığı iki doz arasındaki 6 haftalık süre kararını uyguluyor.İngiltere'de iki doz arasındaki süre 12 haftaya kadar çıkabiliyor. Fransa ve Almanya'da bu süre tıpkı Türkiye gibi 6 hafta. MRNA temelli bir diğer aşı çeşidi olan Moderna'yı ve BioNTech'i kullanan ABD'de iki doz arasında sürenin maksimum 6 haftaya kadar uzatılabileceği ifade ediliyor. Karar, BioNTech firmasının kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de görüşü alınarak hayata geçirildi. Avrupa İlaç Kurumu (EMA) da Pfizer/BioNTech aşılarının iki dozunun arasında üç hafta, gerekli durumlarda en fazla 42 gün yani 6 hafta ara verilmesi yönünde tavsiyede bulunuyor.BioNTech aşısının 2. dozunun 6-8 hafta sonrayapılmasının, bağışıklık veya aşıların sonra oluşacak korumalarıaçısından hiçbir sakıncası yoktur. Bu 2 doz arasının açılmasınıben de tavsiye etmiştim. Çünkü 1. doz sonrası da yüzde70 koruma var. Ama ikinci dozu iki ay sonra da olsa kesinyaptırmak gerekiyor.İngiltere,AstraZeneca aşılarını 3 ay arayla yaparak benzerbir yöntem uyguladı ve başarılı oldu. BioNTechaşısının ilk dozunun koruyuculuğu Sinovac'akıyasla oldukça yüksek. Ancak tam etkiyine de ikinci dozdan sonraki iki haftaiçinde ortaya çıkıyor. İlk doz aşısınıyaptıranlar ikinci doza kadar kendilerinikorumaya devametmeliler.