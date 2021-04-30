BioNTech’te doz aralığı süresi dünyaya uygun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, "BioNTech aşısının birinci dozunun yapılmasından 12 gün sonra virüse karşı bağışıklığın oluşmaya başladığı" verisi ele alındı ve sonrasında iki doz arasındaki uygulama süresinin 6-8 haftaya çıkarıldığı açıklandı. Karar öncesi alınan ikinci doz randevuları geçerli olacak. ikinci doz için henüz randevu almamış olanlara ise 6-8 hafta sonrasına randevu verilecek. BioNTech aşısının iki doz arasındaki uygulama süresinin 6-8 haftaya çıkarılması pandemiyle mücadelede zafiyet arayan polemik meraklısı bazı kesimlerin iştahını kabarttı. Oysaki BioNTech aşısını kullanan dünyanın çeşitli ülkeleri de tıpkı Türkiye'nin aldığı iki doz arasındaki 6 haftalık süre kararını uyguluyor.
UĞUR ŞAHIN'IN DE GÖRÜŞÜ ALINDI
İngiltere'de iki doz arasındaki süre 12 haftaya kadar çıkabiliyor. Fransa ve Almanya'da bu süre tıpkı Türkiye gibi 6 hafta. MRNA temelli bir diğer aşı çeşidi olan Moderna'yı ve BioNTech'i kullanan ABD'de iki doz arasında sürenin maksimum 6 haftaya kadar uzatılabileceği ifade ediliyor. Karar, BioNTech firmasının kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de görüşü alınarak hayata geçirildi. Avrupa İlaç Kurumu (EMA) da Pfizer/BioNTech aşılarının iki dozunun arasında üç hafta, gerekli durumlarda en fazla 42 gün yani 6 hafta ara verilmesi yönünde tavsiyede bulunuyor.
'BAĞIŞIKLIK AÇISINDAN HİÇBİR SAKINCASI YOK'
Jackson Laboratuarı Enstitüsü immünoloji uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz:
BioNTech aşısının 2. dozunun 6-8 hafta sonra
yapılmasının, bağışıklık veya aşıların sonra oluşacak korumaları
açısından hiçbir sakıncası yoktur. Bu 2 doz arasının açılmasını
ben de tavsiye etmiştim. Çünkü 1. doz sonrası da yüzde
70 koruma var. Ama ikinci dozu iki ay sonra da olsa kesin
yaptırmak gerekiyor.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Akova:
İngiltere,
AstraZeneca aşılarını 3 ay arayla yaparak benzer
bir yöntem uyguladı ve başarılı oldu. BioNTech
aşısının ilk dozunun koruyuculuğu Sinovac'a
kıyasla oldukça yüksek. Ancak tam etki
yine de ikinci dozdan sonraki iki hafta
içinde ortaya çıkıyor. İlk doz aşısını
yaptıranlar ikinci doza kadar kendilerini
korumaya devam
etmeliler.