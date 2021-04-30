Bir müjde bir uyarı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Kovid-19 vakalarımız on günde yüzde 30 oranında azaldı. Günlük taburcu olan hasta sayısı servis ve yoğun bakımda yatanlardan daha fazla. İstanbul dışına çıkanların temas önlemlerine dikkat ederek bulaşma olmadan dönmelerini istirham ediyoruz" dedi.SON kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarların aşılarına başlanacağı müjdesini vermesinin ardından Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk'ten teşekkür mesajı geldi. Aktürk "Vefa Sosyal Destek gruplarında görev yapan muhtarlar risk altındaydı. 50 bin 295 muhtarımız aşılanacak" dedi.