Bölücü terör örgütü PKK’nın hainleri böyle keşif yaptı! 10 dakika arayla girdiler; kıyafetlerini değiştirdiler!

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda patlamaya hazır 4'ü uzaktan komutalı, 2'si zaman ayarlı toplam altı patlayıcıyla yakalanan bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika! Bombalı saldırı hazırlığındaki teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Güvenlik kamera görüntülerine göre; İstanbul Polisi tarafından beş kilogram patlayıcıyla suçüstü yakalanan teröristlerden İ.Z., akşam saatlerinde yakalandıkları 28 Nisan Çarşamba günü 14:21 sıralarında keşif yapmak ve patlayıcıları otogarda yerleştirecekleri noktaları belirlemek için geldikleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 37 numaralı perona giriş yapıyor.



Ardından; sadece 10 dakika sonra Y.S. isimli terörist saat 14:31 sıralarında aynı perona giriş yapıyor. Peron içerisinde yaklaşık beş dakika duran teröristler saat 14:36 sıralarında birbirlerinin üzerindeki kıyafetleri değişmiş vaziyette perondan çıkıyor ve ters istikametlere doğru yürüyorlar.