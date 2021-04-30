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Giriş Tarihi: 30.4.2021 08:25 Son Güncelleme: 30.4.2021 08:28

Bölücü terör örgütü PKK’nın hainleri böyle keşif yaptı! 10 dakika arayla girdiler; kıyafetlerini değiştirdiler!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bölücü terör örgütü PKK’nın hainleri böyle keşif yaptı! 10 dakika arayla girdiler; kıyafetlerini değiştirdiler!

Polisi tarafından beş kilogram patlayıcıyla suçüstü yakalanan üç bölücü terör örgütü PKK üyesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Akşam saatlerinde yakalanan iki teröristin aynı gün öğlen saatlerinde keşif yapmak için geldikleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 37 numaralı perona 10 dakika arayla peş peşe girdikleri anlar güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı. Peronda beş dakika kalan şüpheliler dikkat çekmemek için birbirlerinin üzerindeki kıyafetleri değiştirdi ve perondan ayrılarak ters istikametlere doğru yürüdü.

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda patlamaya hazır 4'ü uzaktan komutalı, 2'si zaman ayarlı toplam altı patlayıcıyla yakalanan bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Güvenlik kamera görüntülerine göre; İstanbul Polisi tarafından beş kilogram patlayıcıyla suçüstü yakalanan teröristlerden İ.Z., akşam saatlerinde yakalandıkları 28 Nisan Çarşamba günü 14:21 sıralarında keşif yapmak ve patlayıcıları otogarda yerleştirecekleri noktaları belirlemek için geldikleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 37 numaralı perona giriş yapıyor.

Ardından; sadece 10 dakika sonra Y.S. isimli terörist saat 14:31 sıralarında aynı perona giriş yapıyor. Peron içerisinde yaklaşık beş dakika duran teröristler saat 14:36 sıralarında birbirlerinin üzerindeki kıyafetleri değişmiş vaziyette perondan çıkıyor ve ters istikametlere doğru yürüyorlar.

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Bölücü terör örgütü PKK’nın hainleri böyle keşif yaptı! 10 dakika arayla girdiler; kıyafetlerini değiştirdiler!
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