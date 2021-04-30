CHP’li belediyenin 'Metro Projesi' ihalesinde dudak uçuklatan rakamlar

Mersin'in ulaşım sorununu çözmek adına CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in hayata geçirmeyi planladığı metro projesi, Mersin'in başına bela olacak. Maliyeti sebebiyle hemen hemen tüm kentin karşı çıktığı projede, ısrar eden Başkan Seçer'in Metro Projesi, kentin geleceğini ipotek altına alacak.

Daha önce 2 kez ihale aşamasında iptal edilen, son olarak yapılan 10 firmanın davet edildiği ihalede ise 1 firmanın teklif vermesi ile bir kez daha iptal edilen Metro Projesinin ihalesi, daha önce Mersin'deki yerel televizyonlardan canlı olarak yayınlanırken bu sefer sessiz sedasız bir biçimde gerçekleştirildi. Daha önceki ihalede ön yeterlilik alan 10 firmanın davet edildiği ihaleye 3 firma teklif verdi. Verilen tekliflerdeki rakamlar ise dudak uçuklattı.

TEKLİFLER DUDAK UÇUKLATTI

Fiyasko ile iptal edilen son ihalede 2 milyar 400 milyon yaklaşık maliyeti tahmin edilen Metro projesi için bu kez sessiz sedasız ihale yapıldı. Önceki ihalede ön yeterlilik alan 10 firma bu ihaleye de davet edildi. Ancak ihaleye davet edilen 10 firmadan 3'ünün teklif verdiği öğrenildi. Dilingan Constructıon Int+Kiska-Kom İnş. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı 3 milyar 379 milyon TL, Doğuş İnş. ve Tic. A.Ş. – Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. Ortak Girişimi: 3 Milyar 810 milyon TL, Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.: 4 milyar 122 milyon TL teklif sunarken, Ziver İnşaat Taah. Mad. Turz. Paz.San.Tic. A.Ş.'nin zarfından teklif çıkmadı. İhalenin 3 milyar 190 milyon TL olarak belirlenen yaklaşık yapım maliyetine en yakın teklifi Dilingan Constructıon Int+Kiska-Kom İnş. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı vermiş oldu.

MERSİN'İN GELECEĞİ İPOTEK ALTINA ALINIR

İhalede geçen rakamların Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından nasıl ne şekilde karşılanacağı da merak konusu. Belediyenin mevcut rakamlarda ihaleyi onaylaması, Mersin'in geleceğinin ipotek altına alınması olarak bakılıyor. Üstelik açıklanan ihaledeki rakamlara vagon, durak v.s. gibi bazı kalemlerin bulunmaması, projenin maliyetinin daha fazla olması anlamı taşıyor.