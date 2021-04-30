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Giriş Tarihi: 30.4.2021 18:58 Son Güncelleme: 30.4.2021 19:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan kısıtlama dönemindeki desteklere ilişkin açıklama

AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan kısıtlama dönemindeki desteklere ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , "Salgınla mücadele ederken sosyal devlet anlayışımızdan taviz vermiyoruz. Esnafımızın, sanayicimizin, emeklimizin, işçimizin ve köylümüzün yanındayız." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Salgın kısıtlamalarını dikkate alarak hak kayıplarının önüne geçecek önemli düzenlemeler yapıyoruz." paylaşımına yer verdi.

Fahrettin Altun, "Salgınla mücadele ederken sosyal devlet anlayışımızdan taviz vermiyoruz. Esnafımızın, sanayicimizin, emeklimizin, işçimizin ve köylümüzün yanındayız. Verdiğimiz destekler ve yaptığımız düzenlemelerle bu zorlu süreci el birliğiyle atlatacağız. Milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan kısıtlama dönemindeki desteklere ilişkin açıklama
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