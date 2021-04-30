Son dakika: Bu da hayali 'kripto para' dolandırıcılığı! Yöneticilerin 10 bin 888 yıl hapsi istendi

'İŞLEM GÖRMEYEN KRİPTO PARADAN KAZANÇ ELDE EDİLEMEZ'

Aynı zamanda iddianamede Bitcoin'in yasal statüsü, 'Pek çok ulusal merkez bankası veya bankacılık düzenleme kurumu Bitcoin kullanımını yasaklamamış, ancak finansal kurumları ve bireyleri karşılaşabilecekleri riskler konusunda uyarmıştır. Bitcoin'in merkezi bir otorite tarafından denetlenmemesi, oldukça yeni bir kavram ve teknoloji olması, her bir Bitcoin kullanıcısının Bitcoin'in geleceğini belirlemesi gibi hususlar, hükümetleri, düzenleyici ve denetleyici kurumları haklı olarak endişelendirmektedir. Kazanç elde edilmesi için söz konusu kripto paranın yerel olarak herhangi bir kripto para borsasında herkese açık bir şekilde işlem görmesi ve söz konusu kripto paranın kişiler tarafından alınıp satılabilir olması gerekmektedir, herhangi bir kripto para borsasında işlem görmeyen bir kripto paraya yatırım yapılması ve bu yatırımdan kazanç elde edilmesi mümkün olmayacaktır.' ifadeleriyle açıklandı.

BÜYÜK KAZANÇ VAADİ

Tespit edilen suç örgütünün Coinspace isimli şirket adı altında 'S-Coin' ve 'First Coin' isimli kripto para ürettiklerinin aktarıldığı iddianamede, bu kripto paraların da gelecekte çok değerleneceğini, Bitcoin gibi yatırım yapanlara çok yüksek tutarda kazançlar sağlayacağını vadederek mağdurlardan yatırım adı altında paralar toplayarak haksız kazançlar elde ettikleri belirtildi.

HAYAL ÜRÜNÜ KRİPTO PARA UYDURMUŞLAR

Coinspace'in ürettiğini söylediği 'S-Coin' ve 'First Coin' isimli sözde kripto paraların dünyanın hiçbir borsasında işlem görmediği ve tamamen hayal ürünü bir kripto para olduğu belirtilen iddianamede, suç örgütü olan Coinspace'in tanıtımını yapmak amacıyla gerek sosyal medya platformlarında gerekse fiziki mekanlarda seminerler ve toplantılar düzenledikleri ifade edildi. Şüphelilerin Coinspace'te piramit satış sistemi olarak bilinen oluşuma yatırım yapacak yeni üyeler kazandırmaya çalıştıkları ve sisteme çok sayıda yatırımcı dahil ettikleri anlatılan iddianamede, sisteme ilk olarak katılan şahısların daha sonraki süreçte kendi referansıyla sisteme yeni üyeler dahil etmesiyle ilk katılan üyelerin piramit yapının üst basamaklarına çıktıkları anlatıldı.

544 KULLANICI ŞİKAYETÇİ OLDU

İddianamede üst basamaklara çıkan ilk üyelerin de yatırım kazancının dışında tavsiye, ekip kazancı, referans ve eşleşme bonuslarının da olduğu kaydedilirken sisteme sürekli yeni üye kazandırılması neticesinde piramit satış sisteminin doğası gereği belirli bir süre sonra sistemin çöktüğü ve üyelerine kazanç sağlayamadığı ve yatırımcıların mağdur edilmeye başlandığı belirtildi. İddianamede yürütülen soruşturma kapsamında 544 kişinin bu şekilde mağdur olarak şikayetçi olduğu vurgulandı.

ŞİRKET HESABINA MİLYONLAR GÖNDERİLMİŞ

Coinspace EU'nun Malta menşeili, kripto para üretim ve pazarlamasını yapan bir şirket olduğu, şirket sahibinin Mojca Plut olduğu ve İstanbul'da bir anonim şirketin ismini değiştirerek Coinspace İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. isimli firmanın kurulduğu kaydedildi. İsmi değiştirilen firmanın yetkilisinin Selçuk Özkan olduğu belirtilen iddianamede, 2016 yılı Mart ayından itibaren şirketin banka hesaplarına yüksek tutarlarda para girişlerinin ve çıkışlarının olduğunun tespit edildiği belirtildi. İddianamede söz konusu şirketin hesaplarına 832 kişi tarafından toplam 15 milyon 889 bin 910 Türk Lirası ve 209 bin 100 Euro para gönderildiği kaydedildi.

ÖRGÜT LİDERİ VE 17 ŞÜPHELİNİN 10 BİN 888 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede bu şekilde dolandırıcılık yaptığı tespit edilen aralarında örgüt lideri Selçuk Ö.'nün de 17 örgüt yöneticisi şüphelinin 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 544 kez 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 10 bin 888 yıla kadar hapsi istendi.

DİĞER 20 ŞÜPHELİNİN 200 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede örgüt üyesi olduğu öne sürülen 20 şüphelinin de 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 200 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.