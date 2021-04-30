İkna edilen terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'na bağlı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK'lı teröristlerin güvenlik güçlerine teslim olması için çalışmalarını yürütüyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK adına Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüten, 2009 yılında örgüte katılan "Sidar Agır" kod adlı terörist B.S, 26 Nisan'da Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütü PKK mensubu B.S, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. B.S, jandarmadaki işlemlerin ardından Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.