İşte PKK’lı hainlerin bombaları

İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, bölücü terör örgütü PKK üyesi 2 hainin taşıdığı sırt çantasında ele geçirilen 4'ü uzaktan kumandalı, 2'si ise zaman ayarlı, 5 kilogram ağırlığında ve patlamaya hazır toplam 6 adet plastik patlayıcı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Teröristlerin cep telefonlarına bağlı ve cep telefonlarına arama yapılarak patlatılacak şekilde hazırlanmış uzaktan kumandalı bombaları sigara kutularına sakladıkları ortaya çıktı. İddialara göre Otogar'daki polis denetiminde PKK üyesi 2 kişi şüphe üzerine durdurulmak istenmiş, paniğe kapılan R.A. elinde bulunan sırt çantasını yol kenarındaki bir aracın altına atarak kaçmaya çalışmış fakat suçüstü yakalanmıştı. Otogarın içerisine kaçan İ.Z. de İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alınmıştı. Bombaları temin eden Y.S. adlı şüpheli de yakalandı.