İşte tam kapanmada yapılabilecek 10 aktivite! Uzak durulması gerekenler de listede...

Uzun süredir pandemiyle mücadelede alınması gereken en temel önlem sosyal mesafe olarak belirtiliyor. 2020 yılının başından itibaren birçok kez alınan eve kapanma önlemlerinde ise bireylerin hayatındaki en önemli değişiklerin başında dijital dünya alışkanlıkları yer alıyor.

Her yaştan bireyin dijital dünyaya daha fazla ve aktif bir biçimde dahil olduğu pandemi sürecinde ise dijital ortamları en etkin şekilde kullanmak ise oldukça önemli bir hale geldi.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, önümüzdeki yaklaşık yirmi günlük tam kapanma sürecinde ise dijital ortamlarda gerçekleştirilebilecek etkinlikler için çeşitli önerilerde bulundu.

Eraslan, tam kapanma sürecinde dijital yaşamı kullanarak zamanın daha değerli ve verimli hale getirilebileceğini vurguladı.

TAM KAPANMADA NELER YAPILABİLİR?

Eraslan, tam kapanma sürecini avantaja çevirebilmek için dijital dünyaya yönelik önerilerde bulundu.

Öneriler ise şöyle;

• Günlerinizi düzenli bir programa yerleştirmek için online takvim ve ajandaları kullanın

• Sanal müze turları yapın

• Evde fiziksel aktivite ve egzersiz videoları ile harekete geçin

• Yeni bir dil öğrenmenize yardımcı olacak uygulamaları kullanın

• Faydalı dijital oyunlar oynayın

• Online kitap okuma saatleri yapın

• Kişisel gelişiminize katkı sağlayacak webinar ve söyleşi etkinliklerini takip edin

• İlginizi çekebilecek pod-castler oluşturun ve kendinize zaman ayırın

• Ailenizle çevrimiçi oyunlar oynayın

• İlgi alanlarınıza yönelik belgeseller izleyin

TEKNOLOJİK KURALLAR LİSTESİ

Sosyal mesafe kurallarının getirdiği yeni yaşam alışkanlıkları ve dijital çağın gereklilikleriyle birlikte bu ortamlara ve cihazlara oldukça sıklıkla gereksinim duyulduğunu belirten Eraslan, "Bu yaşamın beraberinde getirdiği avantajların yanında dezavantajları ve tehlikelerinin göz önünde bulundurulması her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Bu nedenle özellikle içerisinde bulunduğumuz tam kapanma sürecinde dikkat etmemiz gerek teknolojik kuralların bilincinde olmak ve hem kendimiz hem de ailemiz için bu kuralları takip etmek gerekmektedir. " açıklamalarında bulundu.

Eraslan'ın tam kapanmaya yönelik hazırladığı kurallar listesinde ise şu maddeler bulunuyor;

• Gününüzü programlayın ve dijital cihazlardan uzak zaman dilimleri planlayın

• Dizi/film sitelerinde gereğinden fazla zaman geçirmeyin

• Tehlikeli dijital oyunlardan uzak durun

• Sosyal medya platformlarında uzun zaman geçirmeyin

• Online çalışma ve ders sürecinde uzun süre hareketsiz kalmayın

• Dijital cihazlara uzun süre bakmayın, gözlerinizi dinlendirin

• E-alışveriş sitelerinde çok zaman geçirmeyin ve gereksiz harcamalardan uzak durun

• Yeni indirdiğiniz aplikasyonların kullanım koşullarına dikkat edin

• Dijital güvenlik kurallarına dikkat edin

• Sanal kumar sitelerinden uzak durun