Son dakika: Kaymakamlara katalog evliliği! ByLock'ta şok mesajlar: "Betül istemiyor, Fatma'yı gönderelim"

Son dakika haberleri... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt üyesi kaymakamların katalog evliliği yaptıkları ortaya çıktı. En çarpıcı detaylar ise, itirafçı mahrem imam M.G.'nin ByLock konuşmalarına yansıdı. Buna göre; kaymakamlara birçok örgüt üyesi kadın seçenek olarak sunulmuş ve kadınların yaşı, görünüşü, öğrenim durumu, aile bilgisi gibi pek çok bilgisi paylaşılmış.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında Ankara merkezli 22 ilde 51 gözaltı kararı verilmişti. M.G. soruşturma kapsamında itirafçı oldu ve yapılanma hakkında bildiklerini anlattı. M.G.'nin dijital dokümanlarında yapılan inceleme sonucunda katalog evlilik görüşmelerinin yapıldığı Bylock konuşmaları ortaya çıktı.
M.G. mülki yapılanmanın Türkiye imamı olan firari Abdülletif Tapkan ile bir araya geldiklerinde katalog evlilik üzerine konuşmalar ve bekar olan kaymakam adayların evlenmeye teşvik edildiğini ifade etti. M.G, "Katalog evlilik üzerinde çok durulurdu. Bekar olanları evlendirmek için uğraşılırdı" dedi. Soruşturma kapsamında itirafçı olan bir gizli tanık ise katalog evlilik hakkında, toplantı sırasında aile hayatı hakkında konuşulduğunu ve bekar olan kaymakamlara örgüt içinden birisiyle evlenmesi için baskı yapıldığını kaydetti. Gizli tanık, mülki idare içinde evlenilecek kadının da belli kültürel fiziki yeterliliğinin olması gerektiğini ve eşlerinin başı açık olması gerektiğini anlattı.
BYLOCK'TAN ADAYLAR GÖNDERİLMİŞ
Mahrem imamın ByLock konuşmalarında ortaya çıkan katalog evlilik mesajlarında ise evlendirilecek kadınların aile durumu, görüntüleri ve öğrenim durumları gibi bilgilerin paylaşıldığı belirlendi. M.G.'nin ByLock'una F.K isimli kadından gelen mesajda "Abi, babası imam bir abla var. Görüntüsü gayet iyi olan. Değerlendirebilir misiniz? Ankaralı, 93'lü. Lisans son sınıf. Baba imam, anne ev hanımı. Hiç yardımcı adayınız var mı? Gönderdiğim adaylara bakabildiniz mi abi" ifadeleri yer aldı.
"BETÜL İSTEMEDİ, FATMA'YI GÖNDERELİM"
Evlenecek adaylarla ilgili yapılan bir başka mesajda "Sizin Çiğdem'le görüşen arkadaşınız vardı ya, o bey tekrar görüşmek ister mi? Çiğdem beni yanlış mı tanıdı diyor. Görüntüme takıldıysa sorun değil ama konuştuklarımı yanlış anladıysa tekrar görüşmek isterim diyor. 1.65 boyunda kilosu normal" ifadeleri tespit edildi. Aday arayan başka bir numaradan M.G'ye gelen ByLock konuşmalarında ise "Abi Betül şu an görüşmek istemiyor. Fatma'yı görüştürelim. Benim arkadaşla konuşmam gerek. Size yarın Betül'ün cevabını gönderelim" mesajları olduğu belirlendi.