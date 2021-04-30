Son dakika: Kaymakamlara katalog evliliği! ByLock'ta şok mesajlar: "Betül istemiyor, Fatma'yı gönderelim"

Son dakika haberleri... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt üyesi kaymakamların katalog evliliği yaptıkları ortaya çıktı. En çarpıcı detaylar ise, itirafçı mahrem imam M.G.'nin ByLock konuşmalarına yansıdı. Buna göre; kaymakamlara birçok örgüt üyesi kadın seçenek olarak sunulmuş ve kadınların yaşı, görünüşü, öğrenim durumu, aile bilgisi gibi pek çok bilgisi paylaşılmış.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında Ankara merkezli 22 ilde 51 gözaltı kararı verilmişti. M.G. soruşturma kapsamında itirafçı oldu ve yapılanma hakkında bildiklerini anlattı. M.G.'nin dijital dokümanlarında yapılan inceleme sonucunda katalog evlilik görüşmelerinin yapıldığı Bylock konuşmaları ortaya çıktı.