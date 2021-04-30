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Giriş Tarihi: 30.4.2021 18:37 Son Güncelleme: 30.4.2021 18:37

MSB'den 'Deniz Muhafızı Odak Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Deniz Muhafızı Odak Harekatı' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, 'nca komuta edilen Deniz Muhafızı Harekatı Odak Harekatı'nın (FOCOPS) başarılı bir şekilde devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızca komuta edilen Deniz Muhafızı Harekatı Odak Harekatı (FOCOPS); TCG Oruçreis fırkateynimiz, TCG Dolunay denizaltımız ve İngiliz karakol gemisi HMS Trent'in katılımıyla başarılı şekilde devam ediyor.

Harekât kapsamında; TCG Oruçreis fırkateynimiz tarafından hafif silah atışı eğitimi, SH-70 helikopterimiz tarafından keşif gözetleme uçuşu, AHT ve SAT timleri tarafından da Fast Rope ile zapt ve müsadere eğitimleri gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

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MSB'den 'Deniz Muhafızı Odak Harekatı' açıklaması
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