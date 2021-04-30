Ortadoğu ve Afrika’nın en popüler lideri Erdoğan

Birçokkez "En Sevilen Dünya Lideri" ve "En Seçkin Dünya Lideri" seçilen Recep Başkan Tayyip Erdoğan şimdi de "En Popüler Lider" seçildi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde gerçekleştirilen anket, bölge halkının Erdoğan hakkındaki olumlu görüşlerini bir kez daha ortaya koydu. Arab Barometer'in Cezayir, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas ve Tunus'ta 20 bin kişi ile gerçekleştirdiği ankette Erdoğan, en popüler lider seçildi. Araştırmanın sonuçları Temmuz 2020 ile Nisan 2021 arasında yapılan görüşmelerle elde edildi. Katılımcılar, Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de dahil olmak üzere bölgesel rakiplerinden daha popüler olduğunu dile getirdi. Ankete katılanların yarıdan fazlası, Erdoğan'ın özellikle dış politikasının iyi olduğunu düşündüklerini söyledi. Uzmanlara göre, Erdoğan'ın bölgede popüler olmasının arkasında, ayrıca seçimle işbaşına gelmesi, kültürel mirasa sahip çıkması, Arapların vizesiz seyahat ederek Türkiye'yi daha rahat gözlemleyebilmeleri ve İslam dünyası liderliği için daha iyi argüman sunması yatıyor. Araştırmayı sayfalarına taşıyan İngiliz Financial Times gazetesi, Erdoğan'ın Arap ülkelerinde popüler lider olmasının, bölgedeki diğer liderlerin ne kadar yetersiz olduklarını gösterdiğini ileri sürdü.Arab Barometer'in 2019 anketinde Araplar, Başkan Erdoğan'ın Ortadoğu politikasına yüzde 51 destek verirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yüzde 28, ABD Başkanı Donald Trump yüzde 12 destek bulabilmişti.Erdoğan, 20 Nisan 2021'de yapılan ankette 'En Sevilen Dünya Lideri' seçilmişti. Washington Institute'nün Kuveyt'teki kamuoyu yoklamasında Erdoğan, en sevilen dünya lideri oldu.12 Mart 2019'da Pew Research Center tarafından Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki beş ülkede yapılan bir araştırmada, bölgede en çok etkisini artıran ülke Türkiye çıkmış, Başkan Erdoğan ise açık ara farkla, halkın en olumlu gördüğü lider olmuştu.