Psikologtan ‘altın değerinde’ karantinada iyi hissetme rehberi!

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Bununla birlikte insanlar yaşadıkları evlerde karantinaya girdi. Koronavirüsten kurtulmak için girdiğimiz bu karantinada ruh sağlığımızı da korumamız gerekiyor. Psikolog Sultan Görgünoğlu, karantinada iyi hissetmek ve iyi zaman geçirmek için altın değerinde bilgiler verdi.

Görgünoğlu şunları kaydetti: "Tüm dünya olarak sıkıntılı bir sürecin içinden geçiyoruz. Dönem dönem bu süreci hafifletmek adına ülke olarak karantinaya girmemiz gerekebiliyor. Tam da bugünlerde 17 günlük karantina sürecine giriyoruz. Peki karantina sürecinde neler yapabiliriz? Bu süreçte kendimizi nasıl daha iyi hissedebiliriz? Bunu üç bölüme ayırarak anlatmak istiyorum.

- Kendime ayırdığım zaman,

- Eşimle geçirdiğim zaman ,

- Çocuklarımla geçirdiğim zaman,

Ailemizde bir araya gelerek ilk önce karantinada neler yapabiliriz konusunda fikir alışverişi yapmak iyi bir başlangıç olacaktır. Hepimizin beklentilerini karşılayacak şekilde bir plan oluşturmak karantina günlerini daha verimli geçirmemize fırsat sağlayacaktır. Aşağıda vereceğim fikirler bireysel eş ve aile olarak kaliteli zaman geçirmeniz için bir örnek teşkil edecektir.

KENDİME AYIRDIĞIM ZAMAN

Her insanın yapmaktan hoşlandığı ya da yapmak isteyip de yapamadığı, hayatına geçirmek istediği aktiviteler olabilir şimdi bunları hayata geçirmenin tam zamanı;

.Üretin; hep şunu yapmak isterdim dediğiniz şeyleri yapın.

.Telefonla konuşun; uzun süredir Konuşmadığımız sesini duymak istediğiniz kişilerle konuşun.

.Hayal edin; olmasını istediğiniz şeyleri hayal edin zihnimiz gerçekle hayali ayırt edemez gerçek sanar ve mutluluk hormonu salgılar.

.Güne derin nefes alarak başlayın; nefes egzersizleri güne daha zinde devam etmenizi sağlar.

.Güzel giysiler giyin; kendini iyi hissettirecek kıyafetler giymek ise daha çok motive eder.

.Kendinize yüklenmeyin; gün içerisinde yapabileceğiniz kadar işler yapmak bizi daha iyi hissettirir.

.Kitap okuyun; okumak isteyip de okuyamadınız kitap varsa şimdi okumanın tam zamanı. .Esneme hareketleri yapın; bedenimizi daha zinde hissedeceksiniz.

EŞİMLE GEÇİRDİĞİM ZAMAN

.Beraber değişik yemekler denemek; merak ettiğimiz farklı yönlere veya ülkelere ait yöresel lezzetleri denemek damak tadınızın gelişmesine fırsat yaratacaktır.

.İletişimle alakalı kitaplar okumak; evlilikteki sorunlara göz atmamızı ve iletişim becerilerini güçlendirmemizi sağlayabilir.

.Bahçede yürüyüş yapmak; eşlerin el ele yürüyüş yapması günü daha mutlu geçirmeleri için iyi bir fikirdir.

.Beraber film izlemek birbirimize olan muhabbeti artırır yakınlaşma sağlar.

.Gelecek hayalleri kurmak; gelecek hayalleri kurmak ve bu hayalleri birbirleriyle paylaşmak ümidiniz artırır.

.Eşlerin birbirine jestler yapması; bazen yazılan bir not bazen bir çikolata bazen hazırlanan çay tepsi monoton günlerin daha şenlikli geçmesine imkan sağlayabilir.

ÇOCUKLARIMLA GEÇİRDİĞİM ZAMAN

Uzun süredir okuldan akrabadan arkadaştan uzak kalan çocuklarımızın oyun alanlarını kısıtlandığı için bu süreçte biraz zorlandılar bu süreçte çocuklarımıza nasıl vakit geçirebiliriz

.Nefes egzersizi; nefes tekniğini uygulamak aile üyelerine de iyi hissettirir.

.Hareketli oyunlar oynamak; serbest hareketli oyun oynamak enerjisini atmasına imkan sağlar oyunu kendisinin yönetmesini özgüvenini artırır.

.Erken yatıp erken kalkmak; vakti daha iyi değerlendirmeyi fırsat yaratır.

.Çocuğun yaşına uygun hikaye okumak; hikaye masal veya ninni söylemek uykuya daha rahat geçmesi fırsat yaratır.

.Günü planlamasına yardımcı olmak; daha verimli ders çalışmasına ve planlı yaşamasını sağlar.

.Ev işlerine dahil etmek; biz bir aileyiz ve ben de bir şeyler başardım duygularını pekiştirir.

.Hareketli aktiviteler yapmak örneğin bir müzikle açık oynamak dans etmek çok mutlu hissettirir.

.Günlük yarım saat bahçeye çıkmak; kısa süreli de olsa temiz havayı iyi hissettirir.

.İşbölümü ve bir iş ortak yapmak örneğin mutfakta hep beraber sofra kurmak salatayı karıştırmaya çorbayı bölmeye yardım etmek ekip ruhunu güçlendirir.

.Evdeki bitkilerin sulanmasına yardım etmek; evdeki bitkilerin bakımına sulamasına destek olmak doğayla bütünleştirir sorumluluk bilincini artırır.

Bu yazdığım yazıyı hayata geçirirken şu 2 noktaya dikkat etmenizi öneririm;

1- Bugün neleri yapmış olmak istersiniz.

2- Bugün ne yaparsanız mutlu olursunuz.