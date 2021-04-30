SON DAKİKA HABERİ! Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 Bakanlığa kritik atamalar

SON DAKİKA HABERİ! Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına İsmail Ergüneş atandı.
Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'ncü maddeleri gereğinde Ahmet Erdem ve Prof. Dr. Lutfihak Alpkan atandı.
TOKAÇ GÖREVDEN ALINDI
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç da, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'ncü maddesi gereğince görevden alındı.