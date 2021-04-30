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Giriş Tarihi: 1.5.2021 00:10 Son Güncelleme: 1.5.2021 00:27

SON DAKİKA HABERİ! 'de yayımlandı! 2 Bakanlığa kritik atamalar

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
SON DAKİKA HABERİ! Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 Bakanlığa kritik atamalar

SON DAKİKA HABERİ! 'de yayımlanan Cumurbaşkanlığı atamalarına göre, Bakan Yardımcılığına İsmail Ergüneş atandı. Öte yandan Bakan Yardımcılığına Ahmet Erdem ve Prof. Dr. Lutfihak Alpkan getirildi.

SON DAKİKA HABERİ! Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına İsmail Ergüneş atandı.

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'ncü maddeleri gereğinde Ahmet Erdem ve Prof. Dr. Lutfihak Alpkan atandı.

TOKAÇ GÖREVDEN ALINDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç da, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'ncü maddesi gereğince görevden alındı.

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SON DAKİKA HABERİ! Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 Bakanlığa kritik atamalar
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