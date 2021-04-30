Şehit ateşi Gölcük’e düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekâtı'nda görev yapan sözleşmeli er Müslüm Toprak (25) şehit oldu. İstanbul'da ikamet eden Müslüm Toprak'ın acı haberi Gölcük Piyalepaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde ikamet eden ağabeyi Remzi Toprak'a verildi. Acı haber üzerine annesi Latife Toprak, ağabeyi Remzi Toprak ve yakınları gözyaşlarını boğuldu.

İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Gölcük Kaymakamı Cengiz Yıldırım, Donanma Ana Üst Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük İlçe Jandarma Komutanı Mahir Sarıdağ ve Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Zafer Güven eve gelerek aileye taziye dileklerini sundu. Sözleşmeli Er Müslüm Toprak'ın ağabeyinin Gölcük Piyalepaşa Mahallesinde bulunan ağabeyinin evine Türk Bayrağı asılırken ailesi ise İstanbul'a hareket etti. Sözleşmeli er Müslüm Toprak'ın cenazesinin İstanbul Ataşehir'de toprağa verileceği öğrenildi.