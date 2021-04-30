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Giriş Tarihi: 30.4.2021 16:28

'te PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Siirt'te PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

'te Eren-13 Şehit Uzm.Çvş. Efe Osman APAYDIN Operasyonunda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda Siirt'in Pervari İlçesi Belenoluk ve Doğan Köyü bölgelerinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirilmek amacıyla, Siirt İl Jandarma Komutanlığı Eren-13 Şehit Uzm.Çvş. Efe Osman Apaydın Operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan arazi taraması faaliyeti sonucu kayalıkların altına gizlenmiş vaziyette PKK'ya ait 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet LMGK makineli tüfek, 305 adet 7x65 mm. bixi makineli tüfek fişeği, 7 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 7 adet EYP düzeneği, 145 gram TNT kalıbı, 40 gram barut, 1 adet el dürbünü ile muhtelif yaşam malzemesi ve elektronik malzeme ele geçirildi.

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Siirt'te PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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