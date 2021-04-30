Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sinovac Sputnik V BionTech ve yerli aşı açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını İstanbul'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen gazetecilerin yanına geldi. Erdoğan, basın mensuparının aşı tedariği, yerli aşı, Kıbrıs zirvesi ve tam kapanma konusundaki sorularına yanıt verdi. Erdoğan, aşı ile ilgili sıkıntı olacağını düşünmediğini, elde yeterli aşının olduğunu, Rusya'dan yüklü miktara geleceğini, yine BinTech'ten de ek dozların geleceğini ifade etti.

Erdoğan, yerli aşı için ise çalışmaları yürütenlerin verdiği bilgiye dayanarak, eylül ve ekim ayını işaret etti.

YERLİ AŞI VE AŞI TEDARİĞİ KONUSUNDA FLAŞ AÇIKLAMALAR

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle

Elimizde yeteri derecede aşı var. Rusya'dan Sputnik aşısı geliyor, gelecek. Gerekirse sayın Başkan ile de görüşmemizi yapacağız. Sayın Putin ile yapacağımız görüşmeden de, bu işle ilgili çok ciddi miktarda Sputnik aşısı Rusya'dan gelecek. Şi Cinping ile de önümüzdeki ayın ilk yarısında bu konuyla ilgili bir görüşmemiz olacak. Oradan da tekrar ciddi miktarda aşının gelmesiyle bu sayıyı yakalamış olacağız. Eylül-ekim gibi yerli aşı çalışmalarında da inşallah üretime geçilebilir.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

CENEVRE ZİRVESİ: GÜNEY KIBRIS'A GÜVENMİYORUM

Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum. Onlar hiçbir zaman dürüst davranmadılar. Bunlar Bürgenstock zirvesindeki görüşmede de yalan söylediler, aldattılar. Bunlar yalancı. Dürüst değil. Şimdi yine aynı şeyi yapıyorlar. Bazı görüşmeler Dışişleri Bakanlarımız arasında yapıldı. Yine geldiler, farklı farklı şeyler söylüyorlar.