Dev FETÖ operasyonunda flaş gelişme!

İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen ortak soruşturma kapsamında FETÖ'nün örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen 459'u muvazzaf 532 kişiye yönelik 26 Nisan'da başlatılan operasyonda toplam gözaltı sayısı 451'e ulaştı.

Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı çıkartılan 258 şüpheli arasında 4 albay, 1 yarbay, 9 binbaşı, 24'ü yüzbaşı, 32'si üsteğmen, 3'ü teğmen, 142'si astsubay, 1'i uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin 22'sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 122'sinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 30'unun Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 61'inin Jandarma Genel Komutanlığı, 1'inin Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22'sinin Milli Savunma Bakanlığı mensubu olduğu belirtildi. Haklarında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı çıkartılan 274 şüphelinin arasında 235 astsubay, 8 uzman çavuş rütbesinde olduğu bildirildi. Şüphelilerin 97'sinin Jandarma Genel Komutanlığı, 111'inin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 16'sının Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 19'unun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup olduğu ifade edildi.

159 TUTUKLAMA

İzmir'de gözaltına alınan 221 kişi tutuklanmaları talebiyle adliyeye sevk edildi. 127 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 94 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 23 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. 11 şüphelinin ise etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olduğu öğrenildi. Ayrıca etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyleyen 18 şüphelinin faydasız bilgiler vermesi nedeniyle itirafçı olarak kabul edilmediği, tutuklanma talebiyle adliye sevk edildiği belirtildi. İstanbul'da gözaltına alınan 205 şüpheli ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 32 kişi tutuklanırken, 28 şüpheli itirafçı oldu. 145 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İzmir ve İstanbul'da toplam 159 kişi tutuklanmış oldu.

18 AYDA 2635 ASKERE İŞLEM YAPILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik 19 Kasım 2019 ile 26 Nisan 2021 tarihleri arasında örgütsel bağı bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen 18 operasyonda 2 bin 635 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 2 bin 39'unun muvazzaf, 487'sinin muvazzaf olmayan asker, 109'unun ise askeri okul öğrencisi olduğu belirtildi. Adliyeye sevk edilen bin 165 şüpheli tutuklanırken, 334 şüpheli itirafçı oldu. 819 şüpheli tutuklama istemiyle sevk edildikleri mahkemede etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 191 şüphelinin aranmasına yönelik çalışmalar sürüyor.