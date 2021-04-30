SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması! İlk sevkiyat bu ay

Bakan Koca'nın açıklamarından satır başları:

Bu dönem öncesinde tatil beldelerimize olağandan daha fazla hareketlilik gerçekleşti. Bu durumun virüsün yayılması için yeni bir fırsat olmaması amacıyla tedbir ve uygulamaları yerinde görmek üzere Antalya'da durum değerlendirmesi yaptık.

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HAZİRAN SONUNA KADAR 30 MİLYON DOZ AŞI TESLİM EDİLECEK

İlk günde vatandaşlarımızın çok iyi uyum gösterdiğini gözlemledik. Aşı programımızda sevkiyat takvimiyle ilgili olarak birinci doz aşısını olmuş kişilerin ikinci dozu olana kadar saklı tutarak aşılamaya devam ediyoruz. Bugün itibariyle ülkemizde üçüncü bir aşının kullanımına onay verildi.

Sputnik aşısının acil kullanım onayı bugün verildi. Bu aşı da en kısa zamanda kullanıma başlanacak. 6 ay içinde 50 milyon doz ve ilk sevkiyatın bu ay içinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak teslim edilecek.