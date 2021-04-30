Son dakika: Korona tanılarının yüzde 95'i İngiltere mutasyonu

'GÜNLÜK NUMUNE SAYISI 4 KAT ARTTI'

Laboratuvarda günlük test sayısı, şubat ayına göre 4 kat artarak, 8 binlere yükseldi. Laboratuvar sorumlusu ve mikrobiyoloji uzmanı Gönül Aksu, şubatta gelen numune sayısının çok düştüğünü belirtip, "O zamanlar bu sayı günlük 2-3 bin bandında gidiyordu sonra yavaş yavaş artmaya başladı. Geçen hafta bu sayı günlük 8 bine çıktı. Şimdi ise biraz daha sakinledi ama şubat ayına göre geçtiğimiz hafta günlük gelen numune sayılarımız 4 katına çıktı. Numune sayısı arttıkça buradaki çalışma da yoğunlaşıyor. 24 saat nöbet tutuyoruz. Gece de çalışılıyor. Gelen numunenin en fazla 8 saat içinde sonucunun çıkması hedefleniyor. Öyle olunca çok yoğun ve tempolu bir çalışma süreci oldu ve o süreç hala devam ediyor" dedi.