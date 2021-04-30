Son dakika | Kripto para mağdurları için flaş çağrı: Tehlikeli bir durum var

Kripto para dolandırıcılığının gündemde olduğu son günlerde Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Ömer Akgül, bitcoin başta olmak üzere birçok kripto para üzerinden dolandırılan ve psikolojisi bozulan mağdurlara aile ve yakınlarının destek olmasının çok önemli olduğunu, ruhsal anlamda da profesyonel yardım alınması gerektiğini aktardı.

Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, para, senet, altın ve gümüş gibi maddelerin insanların buna anlam atfetmesiyle değerli hale geldiğini söyledi ve tehlikeli bir durum dediği riski böyle önemli son dakika uyarıları ile birlikte açıkladı: