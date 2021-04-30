RİA Novosti'ye konuşan Bakan Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Rusya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştireceklerini duyurdu. İki ülkenin gündeminde ise yer alacak konular da belli oldu.

KRİTİK ZİYARETİN DETAYLARI DA BELLİ OLDU

Üst Düzey İş Birliği Konseyi Toplantısı'nın yeni tarihi ve bu toplantıya hazırlık çalışmaları ele alınacak. Diğer bir konu ise aşı ve turistlerin Türkiye'ye geliş tarihi ele alınacak.

Rusya'ya kritik ziyaret! Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Koca mayıs ayında Rusya'ya gidecek | Video