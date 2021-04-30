Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tek tek açıkladı! 3 ilde vaka sayıları düşüşe geçti

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Antalya, Burdur ve Isparta'nın koronavirüs vaka sayılarını ve yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı.
ÖNEMLİ BİR DÜŞÜŞ YAŞANDI
Kısıtlamalar ile birlikte vaka sayılarında zirveyi gördüğü günden bugüne önemli bir düşüş yaşanmıştır. Sıkılaştırılmış kısıtlamalar ile vaka sayısındaki düşüş hızı da daha da artacağı öngörülmektedir. Kısıtlamalara uyum iyi seviyede başladı, böyle devam etmesi halinde bayram sonrasında çok daha öngörülebilir planlar yapabileceğiz.
İLLERE GÖRE VAKA ORANLARI
İller bazında değerlendirme yapan Koca, Antalya'da her biri 3 kişiden oluşan filyasyon ekibinin 358 olduğunu, son bir haftada vaka sayısının yüzde 35 azaldığını kaydetti. Antalya'da yatak doluluk oranının yüzde 47,7, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 66,3 olduğunu belirten Koca, Antalya'da 65 yaş üstü vatandaşların aşılanma oranının da yüzde 85 olduğunu söyledi.
Burdur'da da 127 filyasyon ekibi bulunduğuna değinen Koca, şöyle devam etti:
"Son bir haftada Burdur'da vaka sayısında yüzde 25 oranında azalma, yatak doluluk oranımız yüzde 32,7. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 52,9. Burdur'da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı yüzde 83. Isparta'da 311 filyasyon ekibimizle mücadeleye devam ediyoruz.
SON DAKİKA: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar | Video
Vaka sayısı son bir haftada yüzde 35 oranında azaldı. Yatak doluluk oranımız yüzde 53,1, yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 70,4. Isparta 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı yüzde 84."
Koca, Antalya, Isparta ve Burdur'a sağlık alanında yapılan yatırımlar hakkında da bilgilendirme yaptı.SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması! İlk sevkiyat bu ay