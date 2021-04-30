Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tam kapanma açıklaması

29 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ

Öte yandan; Sağlık Bakanlığı 29 Nisan koronavirüs verilerilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 108 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 37 bin 674, hasta sayısı da 2 bin 715 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 581 olarak kayıtlara geçti. Bugün 339 kişi koronavirüs nedeniyle vefat ederken, toplam vefat sayısı 39 bin 737'ye yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 43 bin 253 kişi iyileşti ve toplam iyileşen sayısı 4 milyon 255 bin 714'e ulaştı. Bugüne kadar 46 milyon 996 bin 712 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 788 bin 700 oldu.