Son dakika: Tam kapanmanın ilk gününde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN UZAKTAN EĞİTİM MESAJI

Selçuk, paylaşımında "Öğrenciler, 'öğretmenim' dediği anda öğretmenlerimiz, 'buradayım' diyecek kadar öğrencilerine yakındır. Var olsunlar." ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN UZAKTAN EĞİTİM VİDEOSU: BURADAYIZ...

Paylaşımda, öğrencileriyle uzaktan eğitim yapan öğretmenlerin "Eğitim kapanmadı, ekranlarımızdan devam ediyor, hep birlikte çocuklarımız için buradayız." dedikleri video da yer aldı.