Son dakika: Tam kapanmanın ilk gününde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı kararları çerçevesinde 17 günlük tam kapanmaya geçildi. Tam kapanmanın ilk gününde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitime ilişkin bir paylaşım geldi.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN UZAKTAN EĞİTİM MESAJI
Selçuk, paylaşımında "Öğrenciler, 'öğretmenim' dediği anda öğretmenlerimiz, 'buradayım' diyecek kadar öğrencilerine yakındır. Var olsunlar." ifadelerini kullandı.
Öğrenciler "Öğretmenim!" dediği anda öğretmenlerimiz "Buradayım!" diyecek kadar öğrencilerine yakındır. Var olsunlar...#buradayız pic.twitter.com/xRCgvJIaVw— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 30, 2021
DİKKAT ÇEKEN UZAKTAN EĞİTİM VİDEOSU: BURADAYIZ...
Paylaşımda, öğrencileriyle uzaktan eğitim yapan öğretmenlerin "Eğitim kapanmadı, ekranlarımızdan devam ediyor, hep birlikte çocuklarımız için buradayız." dedikleri video da yer aldı.
TAM KAPANMA NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Dün akşam saat 19.00 itibarıyla tüm ülkede başlayan tam kapanma uygulamasının ilk gününe girildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanmanın 17 Mayıs Pazartesi günü sabah 05.00'te sona ereceğini duyurmuştu.
TAM KAPANMA SONRASI OKULLAR AÇILACAK MI?
Milli Eğitim Bkanı Ziya Selçuk, okullarda karnelerin 2 Temmuz'da dağıtılacağını açıklamıştı. Selçuk, okulların yüz yüze eğitime bayram sonrası geçmesini umduklarını ve istediklerini ifade etmişti. Okulların eğitime ne zaman döneceği 17 Mayıs'taki Kabine Toplantısında belli olacak.