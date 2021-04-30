Sur’da yapımı tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor

Bölücü terör örgütünün saldırıları sonucu tahrip olan Sur ilçesinde başlatılan ihya çalışmaları ile hayata geçirilen projeler sonucu yeniden yapılanma ve dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında Savaş, Dabanoğlu, Özdemir, Hasırlı, Cemal Yılmaz, Cevat Paşa mahallelerinde devam eden çalışmalarda Dabanoğlu mahallesinde 40 yapıdan 16, Özdemir mahallesinde 115 yapıdan 77 olmak üzere yapımı tamamlanan toplam 155 yapıdan 93 adedi hak sahiplerine teslim edildi. Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde 5 etapta yürütülen çalışmalar kapsamında, TOKİ birinci etapta yer alan 47 konut, 8 ticaret ve 2 butik otel yapısından sözleşmesi imzalanan 28 adedin anahtar teslimi, 3 Mayıs 2021 pazartesi günü 10.30 ile 17.00 saatleri arasında Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Alipaşa mahallesinde gerçekleştirilecek.

Diğer etaplardaki çalışmalarda tamamlandıkça hak sahiplerine teslim edilmeye devam edilecek. Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ait internet sitesinden (www.diyarbakir.csb.gov.tr) bir açıklama yapılarak, hak sahibi vatandaşların ya da vekillerinin anahtar tesliminde yanlarında getirmeleri gereken belgeler ve diğer şartlar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Ayrıca, program dâhilinde konut teslimi için gelemeyen hak sahipleri için kurumun belirleyeceği başka bir tarihte anahtar tesliminin gerçekleştirileceği belirtildi.