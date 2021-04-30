Tam kapanmada trafik yoğunluğu şaşkınlık yarattı! Ana artellerde kilometrelerce kuyruk oluştu

Tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da uygulanan tam kapanma sonucunda sabah saatlerinde denetim noktalarındaki yaşanan yoğunluk şaşkınlık yarattı. Polis denetim noktalarında yapılan izin belgesi , maske mesafe denetimleri trafiğin uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Vatandaş Tam uygulamada böyle yoğun trafiği görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Tam kapanmanın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde ve FSM köprüsünde de yoğunluk yaşandı.



TAM KAPANMA DENETİMLERİ TRAFİĞİ YOĞUNLAŞTIRDI



Korona virüsü salgını nedeniyle yurt genelinde 17 günlük tam kapanma uygulaması başladı. Tam kapanmanın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde metrelerce araç kuyruğu oluştu.



Koronavirüs salğını ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Tam kapanma yurt genelinde de uygulandı. Yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma Perşembe akşamı saat 19.00'da başladı. Tam kapanmanın başlamasıyla birlikte İstanbul'da denetimler artırıldı. Sabah saatlerinde üretim yapan sektörle birlikte bir çok alanda işyerlerinin Tam kapanmadan muaf tutulması İstanbul trafiğinde yine bir yoğunluk göze çarptı. Tam kapanma nedeniyle sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Anadolu yakasından Avrupa Yakasına geçişlerde uzun araç kuyrukları oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarındaki trafik yoğunluğu normal günleri aratmadı.



E-5'TE merter Cevizlibağ arasında kurulan polis denetim noktası nedeniyle trafik adeta kilitlenme noktasına geldi. 4 şeritli yolun tek şeride düşürülerek denetimin yapılmasından dolayı uzun kuyruklar oluştu. Araçlarda izin belgesi, maske ve mesafe denetimi yapıldı. Saatlerce otomobil içerisinde yolun açılmasını bekleyen sürücüler isyan ettiler.



Aynı yoğunluk 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde ve FSM köprüsünde Beşiktaş Balmumcu, Beşiktaş Çarşı ve Dolmabahçe'deki noktalarda da dinamik denetim uygulandı. Aynı şekilde 4 şeritli ve üç şeritli yolların tek şeride düşürüatandaşlar bu trafiği normal günde yaşamadıklarını kaydettiler.

Araç sürücüleri ve kısıtlamadan muaf olan Anadolu yakasından Avrupa Yakasına geçişlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ek sefer konulduğunu açıkladı..



"AKŞAM EVE NASIL GİDERİM DİYE DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM"



Kısıtlamanın ilk gününde bu kadar trafik olmasına şaşırdığını söyleyen vatandaşlar "Tam kısıtlama olacağını düşünerek yolların boş olacağını düşünmüştük. Sabah yola çıktığımızda büyük trafikle karşılaştık. Normal günde bu kadar trafik olmamıştı. Kurulan denetim noktalarının hepsinde aynı yoğunluk dikkat çekiyor. İnsanlar işlerine gitmekte zorluk yaşıyorlar. Kısıtlama olacağını duyanlar birkaç gün önceden yazlıklarına gitmek için trafiği kilitlemişlerdi. Şimdi de Tam kapanmada denetim noktalarından dolayı yoğun trafikle karşılaşıyoruz" dediler.



KÖPRÜDE YOĞUNLUK



Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 17 günlük tam kapanma dün akşam saat 19.00'da başladı. Yasağın ilk gününde İstanbul'da hem trafik hem de toplu taşıma yoğunluğu oluştu. Tam kapanma kararının ardından polis , sabah erken saatlerde şehrin birçok noktasında trafik kontrol noktaları oluşturdu. Ancak birçok insan aracıyla dışarı çıkınca, oluşan trafik yoğunluğu dikkat çekti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan trafik yoğunluğu, normal günleri aratmadı.



JANDARMADAN ŞEHİRLERARASI YOLCULUKLARA HES KONTROLÜ



Kabine toplantısı sonrası alınan tam kapanma ile birlikte seyahat yasağı kararı da çıktı. Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar vatandaşların şehirlerarası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyeceği açıklandı. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul'un giriş çıkış noktalarında bilet, izin belgesi ve HES kodu kontrolü yaptı. Sabah saatlerinde de Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişelerde her iki istikamette jandarma ekipleri tarafından yolcu otobüslerine denetim yapıldı. Tek tek durdurulan şehirlerarası yolcu otobüslerinde yolcuların kimlik, bilet, HES kod ve seyahat izin belgeleri kontrol edildi.