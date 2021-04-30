Türk bilim insanı İsmail Balık, Sputnik V aşısının en önemli özelliğini A Haber'e açıkladı

Bu yüzden hem kendi aşımızı üretiyor olmamız hem de Rusya ile yapılan anlaşma önümüzdeki süreçte hatırlatma dozları için elimizi kuvvetlendiriyor.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) tarafından desteklenen ve Rusya Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı adenovirüs (Viral Vektör) kaynaklı bir aşı olarak dikkat çekiyor.