Türkiye’nin ilk ekolojik köprüsünün ayağına çarpan TIR trafik oluşturdu

Sarıyer Uskumruköy mevkiinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR, önce üzerinden hayvanların geçtiği Türkiyenin ilk ekolojik köprüsünün ayağına çarparak devrildi. Kaza sonucu tır'daki Kireçler köprü duvarlarına sıçradı. Kaza nedeniyle Edirne istikameti tamamen trafiğe kapandı.



Kaza sabah saat 06.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti, Uskumruköy Mevkii'nde bulunan köprünün altında meydana geldi. 51 KJ 169 plakalı kireç yüklü TIR'ın sürücüsü Erhan A. henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Köprünün ayağına çarpan TIR devrildi. Sürücü Erhan A. araçta sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.





SÜRÜCE BİR SAATTE KURTARILABİLDİ



Yola devrilen TIR'ın kupasında sıkışan Erhan A., itfaiye ve sağlık ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





EDİRNE İSTİKAMETİ TAMAMEN TRAFİĞE KAPANDI



Köprünün ayağına çarptıktan sonra yola devrilen TIR nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti tamamen trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yol, yapılan çalışmaların ardından kademeli olarak trafiğe açıldı.