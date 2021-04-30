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Giriş Tarihi: 30.4.2021 22:33

Yeni kararı! Valilik duyurdu: 10 gün izole edilecekler

AA
Yeni koronavirüs kararı! Valilik duyurdu: 10 gün izole edilecekler

Yeni tip (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı. Valilikten yapılan açıklamada, tam kapanma sürecinde il dışından gelenlerin 10 gün evlerinde izole edileceği ifade edildi.

Türkiye, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede yeni bir döneme girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanmanın uygulayacağını duyurdu. Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından valilikler de koronavirüs salgının ile mücadele kapsamında yeni tedbirler almaya devam ediyor.

KARS'TA YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRİ

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vali Türker Öksüz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde kent genelinde alınması gereken ilave tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda yeni kararlar alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve İzmit gibi büyükşehirlerden yaz dönemini ilimizde geçirmek için gelen vatandaşların evlerinde kendilerini 10 gün boyunca izole etmelerinin sağlanması, bu süreç boyunca hiçbir şekilde ev ziyaretlerinin yapılmaması, bu durumun köy muhtarı ve kolluk kuvvetleri tarafından denetiminin sağlanması konusunda karar verilmiştir."

KURALLARI İHLAL EDENLERE İDARİ PARA CEZASI

Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararlarını ihlallerde, her birinde ayrı ayrı olmak üzere 860 lira ile 3 bin 469 lira arasında idari ceza uygulanacağı kaydedildi.

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Yeni koronavirüs kararı! Valilik duyurdu: 10 gün izole edilecekler
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