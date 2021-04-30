Yeni koronavirüs kararı! Valilik duyurdu: 10 gün izole edilecekler

Türkiye, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede yeni bir döneme girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanmanın uygulayacağını duyurdu. Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından valilikler de koronavirüs salgının ile mücadele kapsamında yeni tedbirler almaya devam ediyor.
KARS'TA YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRİ
Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vali Türker Öksüz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde kent genelinde alınması gereken ilave tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda yeni kararlar alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve İzmit gibi büyükşehirlerden yaz dönemini ilimizde geçirmek için gelen vatandaşların evlerinde kendilerini 10 gün boyunca izole etmelerinin sağlanması, bu süreç boyunca hiçbir şekilde ev ziyaretlerinin yapılmaması, bu durumun köy muhtarı ve kolluk kuvvetleri tarafından denetiminin sağlanması konusunda karar verilmiştir."